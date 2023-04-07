كلوب يريد بشدة المركز الرابع.. ويسخر من اتهامه بمعاقبة لاعبيه

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه سيواصل سعيه لإنهاء الموسم في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك رغم صعوبة المهمة بسبب أداء فريقه في الآونة الأخيرة. وبات هذا الهدف الوحيد للفريق في الموسم الحالي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن مدرب ليفربول سخر من انتقاده بأن التغييرات التي أحدثها في تشكيل الفريق في مواجهة تشيلسي منتصف الاسبوع كانت رسالة للاعبين الذين لم يؤدوا بشكل جيد في مواجهة سيتي التي انتهت بخسارة الفريق 1/4.

وفي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في "ستامفورد بريدج"، يوم الثلاثاء الماضي، أبعد كلوب أكثر من نصف الفريق، حيث غاب لاعبين مثل محمد صلاح وترينت أليكساندر أرنولد، لكن بينما تأثر فكره بأداء الفريق في مباراة سيتي، لم تكن النية خلف ذلك هي إثارة الجدل والتكهنات.

وقال كلوب: "لدينا حتى الآن تدريب واحد فقط منذ ذلك الحين، ولا يبدو أن الأولاد قد أظهروا لي أنهم لا يريدون ذلك أو أي شيء مطلقا". وأضاف: "لا أحد يتساءل لماذا أبعدتني، هذا ليس الموقف الذي نمر به حاليا". وبعد مواجهة أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي بعد غد الأحد، لن يلعب ليفربول لمدة ثماني أيام حينما يسافر إلى ليدز، قبل ستة أيام من زيارة أخرى لنوتنجهام فورست.

ويأمل كلوب في أن يمنحه ذلك فرصة للبناء على الأمور الإيجابية التي حدثت في مواجهة "ستامفورد بريدج" وأوضح: "يجب علينا التغير يجب علينا إيجاد أساسيات للبناء عليها، الخطوة الأولى، الشدة الرغبة والشغف، كان ذلك جيدا أمام تشيلسي، الباقي ليس كذلك". وتابع كلوب: "لكن لا بأس علينا الخروج من هنا، لا يمكنني أن أطلب باستمرار شيء لم أحصل عليه".

وأضاف: "أنا هادئ حقا في هذه اللحظة، ربما تكون مفاجأة لكنني هادئ حقا، أرى كل شيء وابني قرارتي عليه، وفي النهاية سنرى النتيجة، لا يمكنني فعل المزيد".