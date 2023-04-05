إلغاء كأس العالم للمبارزة بسبب مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس

قرر الاتحاد البولندي للمبارزة إلغاء استضافة البلاد لمنافسات بطولة كأس العالم للسيدات بسبب احتمالية مشاركة رياضيين روس وبيلاروس. وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة بين 21 و23 الجاري في بوزنان.

ومؤخرا أعاد الاتحاد الدولي للمبارزة الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس إلى المنافسات تزامنا مع بداية التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ونتيجة لهذا القرار، انتقد أكثر من 300 مبارز حالي وسابق قرار عودة الرياضيين الروس والبيلاروس، وذلك في خطاب مفتوح نشر الأسبوع الماضي. وجرى حظر الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في أغلب المنافسات الرياضية منذ بدأ الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية أوصت الأسبوع الماضي الاتحادات الرياضية بالسماح بمشاركة الرياضيين والروس والبيلاروس كمحايديين ووفقا لشروط صارمة.

وتتضمن هذه الشروط ألا يكون الرياضي منتميا لقوات الأمن أو القوات المسلحة أو يكون داعما للمجهود الحربي،وستكون المشاركة قاصرة على الرياضيين بشكل فردي، دون رفع أي رموز وطنية، وسيرتدون زيا موحدا باللون الأبيض أو أي لون آخر، ولن يُسمح بمشاركة الفرق.

