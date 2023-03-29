والد أنسو فاتي منزعج من طريقة تعامل برشلونة مع ابنه

أقرّ والد مهاجم برشلونة الاسباني أنسو فاتي اليوم، أنه منزعج من الطريقة التي يتعامل بها النادي الكاتالوني مع ابنه ويفضل أن ينتقل الى نادٍ آخر. جاء حديث بوري فاتي مع إذاعة "كادينا كوبي" مؤكدًا في الوقت ذاته ان ابنه البالغ 20 عامًا يفضل البقاء والنجاح مع العملاق الكاتالوني، بعد أن نشأ في الفئات العمرية وأصبح محبوبًا بين الجماهير منذ ترقيته الى الفريق الاول.

قال في هذا الصدد "يزعجني كيف يُعاملون أنسو بالنسبة لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها (على أرض الملعب)، دقيقة واحدة، دقيقتان، ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني".

وتابع "لن أقول إنه يجب أن يشارك أساسيًا مهما حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. عن لاعب إسباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، عن شاب قادم من (أكاديمية) لا ماسيا".

شارك فاتي مع الفريق الاول لبرشلونة في سن الـ16 عامًا فقط في 2019 وكان له تأثير فوري. لكن إصابة في الركبة عام 2020 أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

في عام 2021، ارتدى القميص رقم 10 المرموق خلفًا للاسطورة الارجنتيني ليونيل ميسي بعد أن انضم أفضل هداف في تاريخ النادي إلى باريس سان جرمان الفرنسي. لكن فاتي كافح من أجل اللعب تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديس، حيث شارك أساسيًا في تسع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم على الرغم من جهوزيته البدنية.

التقى بوري فاتي مؤخرًا بوكيل أنسو، البرتغالي جورج منديش، لمناقشة مستقبل ابنه.

قال في هذا الصدد "عندما جلست مع جورج، أخبرني أن أول شيء قاله أنسو هو أنه لا يريد مغادرة برشلونة، سيلعب هناك". وتابع "بصفتي والده، كنت أفكر في شيء مختلف". ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد أنه يفضل أن يغادر ابنه برشلونة إذا لم يتغير الوضع، أجاب بوري "تمامًا".

وكشف أنه لم يَعُد يحضر مباريات برشلونة لأنه محبط من الوضع الحالي ويخطط للعودة إلى إشبيلية حيث استقرت الأسرة في إسبانيا بعد مغادرة غينيا بيساو. في حين يؤكد أنه يفضّل مغادرة أنسو النادي الكاتالوني، إلا أنه ليس منفتحًا حاليًا على فكرة توقيع ابنه مع الغريم ريال مدريد. وأضاف "أنسو لن يقبل بذلك، لا يمكنني أن أضع أنسو حيث لا يريد".