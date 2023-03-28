خبر سعيد للزمالك من المحكمة الرياضية الدولية

أصدرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) حكما لصالح نادي الزمالك المصري في قضية اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن المحكمة الرياضية الدولية ألغت الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650 ألف يورو بخلاف الفوائد لصالح اللاعب.

وأضاف :" وافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للفيفا لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد ".

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وخسر الدعوى أمام فيفا، بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية، واعتبر الاتحاد الدولي أن النادي لا يمتلك أي دفوع لتقديمها.

وأستأنف الزمالك أمام "كاس" وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.