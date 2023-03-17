مليون أرجنتيني يتسابقون على تذاكر أول مباراة لأبطال العالم بعد مونديال قطر

ينتظر أكثر من مليون مشجع في قائمة الانتظار الافتراضية، بعد ساعة ونصف من طرح تذاكر دخول المباراة الودية بين منتخبي الأرجنتين وبنما، التي ستقام في 23 مارس الجاري في بوينس آيرس.

ورغم أن ملعب "مونومينتال"، معقل ريفر بليت، حيث ستقام المباراة، يتسع لـ 83 ألف مشجع، تتجاوز الطلبات التوقعات، لمشاهدة أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني كبطل للعالم.

وطرحت تذاكر الدخول للبيع الخميس وكان في انتظارها مليون و576 ألفا و696 شخصا.

وستكلف مشاهدة أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني، كبطل للعالم ما بين 35 و244 دولارا، وفقا للأسعار التي نشرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأربعاء.

وتتوقع السلطات أن تكون هذه المباراة الأولى، حفلا شعبيا حقيقيا لجمهور الأرجنتين مع منتخبه الوطني، لكونها أول مباراة لأبناء المدرب ليونيل سكالوني مع النجمة الثالثة في الصدر عقب التتويج في مونديال "قطر 2022".

وستجعل مشاركة القائد ليونيل ميسي وباقي اللاعبين الذين توجوا بلقب أبطال العالم في 18 من ديسمبر الماضي، أول مباراة على أراضي الأرجنتين بمثابة حفل جماعي.