شجار عنيف بين فريقين روسي وأوكراني في تركيا رغم الزلزال!

اشتبك لاعبو فريق روسي لكرة القدم مع نظرائهم في فريق أوكراني داخل فندق في تركيا تصادف إقامتهما فيه خلال المعسكر التدريبي الذي يجريه كلا الناديين بمدينة أنطاليا التركية، وذلك على الرغم من الأجواء الكئيبة التي خلفها زلزال تركيا الذي دمر أجزاء من البلاد وأسفر عن آلاف الضحايا.

وذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية بأن شجاراً جماعياً وقع بين لاعبي نادي شنيك ياروسلافل الروسي ومينايا الأوكراني، في فندق رويال سيجينيوس التركي مما استدعى تدخل رجال الشرطة وحضور سيارة الإسعاف.

وتباينت أسباب الشجار وفقاً لوسائل إعلام روسية وأخرى أوكرانية، فكل حمل الآخر مسؤولية ما حدث، فالطرف الروسي ذكر بأن النزاع بدأ عندما اقترب عدد من ممثلي نادي ميناي من رئيس النادي الروسي وطالبوه بغناء النشيد الأوكراني، مشيراً إلى أنها الشرارة امتدت إلى اعتداء عدد من لاعبي النادي الأوكراني على لاعب شينيك في المصعد، وعندما وصل المصعد إلى الطابق الأرضي، قابلته مجموعة من اللاعبين الروس، ليندلع شجار جماعي بين اللاعبين، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وفي المقابل، أفادت قناة «بومباردييه» الأوكرانية بأن نادي مينايا طالب بعدم وضع الفريق في نفس الفندق مع الأندية الروسية، ولكن بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، كانت هناك مشاكل مع الفنادق المتوفرة، ونتيجة لذلك انتقل فريق شينيك إلى نفس الفندق الذي ينزل فيه لاعبو الفريق الأوكراني مما تسبب في الأزمة.