الدنمارك إلى نهائي مونديال اليد للمرة الثالثة على التوالي.. ونتائج مخيبة للعرب

تابعت الدنمارك سيطرتها على منافسات كرة اليد العالمية ببلوغها المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا عندما تغلبت على اسبانيا 26-23 أمس في مدينة غدانسك في نصف نهائي نسخة 2023 التي تستضيفها بولندا والسويد. وضربت الدنمارك المتوجة بلقب النسختين الاخيرتين عامي 2019 و2021 والساعية الى إنجاز ثلاثية غير مسبوقة موعدا في النهائي الاحد في ستوكهولم مع فرنسا التي تغلبت على السويد 31-26.

وتوجت الدنمارك بلقب عام 2019 على حساب النروج عندما استضافت النهائيات مشاركة مع المانيا، والنسخة الاخيرة في مصر على حساب السويد، علما أنها خسرت ثلاث مباريات نهائية أعوام 1967 امام تشيكوسلوفاكيا، و2011 امام فرنسا و2013 امام اسبانيا المتوجة باللقب مرتين (2005 في تونس).

وستكون المواجهة ثأرية للدنمارك امام فرنسا حاملة اللقب العالمي ست مرات. خسرت الدنمارك امام فرنسا في نهائي 2011 ونهائي دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة 2021 في اليابان 23-25.

وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن، خسر المنتخب المصري بصعوبة امام نظيره الالماني 34-35 بعد التمديد (الوقت الأصلي 30-30).

وهي الخسارة الثالثة تواليا للفراعنة بعد الاولى امام الدنمارك 25-30 في الجولة الاخيرة من الدور الثاني، والسويد 22-26 في ربع النهائي. وضربت مصر بقوة في بداية البطولة وتصدرت مجموعتها بثلاثة انتصارات متتالية على حساب كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة قبل ان تفوز على البحرين وبلجيكا وتخسر امام الدنمارك في الدور الثاني. وتلتقي مصر الاحد مع المجر لتحديد صاحب المركز السابع.

وكان المنتخب المصري يأمل في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 2001 عندما حل رابعًا، إلا أن حلمه تبدد أمام وصيف نسخة 2021 التي أقيمت في مصر. وفي باقي نتائج المنتخبات العربية الاخرى المشاركة في نسخة 2023، أنهى المنتخب البحريني البطولة في المركز السادس عشر، والقطري في المركز 22، والتونسي في المركز 25 بتغلبه على تشيلي 38-26، والسعودي في المركز 29 بفوزه على المغرب 32-30، والأخير جاء في المركز 30، فيما حل الجزائري في المركز الـ31 قبل الأخير بفوزه على الاوروغواي 34-33.