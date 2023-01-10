صراع رباعي على كأس السوبر الإسباني في الرياض

للنسخة الثانية على التوالي والثالثة بشكل عام تنطلق فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم غدا (الأربعاء) على ملاعب المملكة العربية السعودية حيث يستضيف استاد «الملك فهد» الدولي في العاصمة الرياض فعاليات النسخة الجديدة من البطولة خلال الأيام المقبلة.

يشارك في البطولة فرق ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني ووصيفه برشلونة وريال بيتيس حامل لقب كأس ملك إسبانيا ووصيفه فالنسيا.

كانت ملاعب السعودية قد استضافت البطولة في نسختي 2019-2020 و2021-2022 وتوج ريال مدريد باللقب في كلتا النسختين.

ويتطلع ريال مدريد بالطبع إلى تكرار هذا في النسخة الجديدة التي تنطلق غدا بمباراته أمام فالنسيا في الدور نصف النهائي لكنه سيواجه هذه المرة منافسة قوية من باقي المشاركين في البطولة خاصة برشلونة، الذي يلتقي ريال بيتيس بعد غد الخميس في المباراة الثانية بنصف النهائي.

ويتطلع برشلونة بدوره إلى استعادة اللقب -الذي غاب عنه في آخر 3 نسخ - علما بأن الفريق يستحوذ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 13 لقبا وبفارق لقب واحد عن ريال مدريد فيما أحرز فالنسيا لقب البطولة مرة واحدة في 1999 ويداعب حلم اللقب الأول فريق بيتيس.

ويخوض ريال مدريد منافسات كأس السوبر وسط أجواء صعبة حيث خسر الفريق مباراته أمام فياريال في الدوري الإسباني ليتراجع عن مزاحمة برشلونة في صدارة جدول المسابقة والذي ينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط.

ويعاني ريال مدريد من إصابة لاعبيه أوريلين تشواميني وديفيد ألابا في حين يمكن لبرشلونة الاستفادة من مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباريات البطولة نظرا لأن عقوبة الإيقاف المفروضة لـ3 مباريات على النجم المخضرم لا تسري على مباريات كأس السوبر.

ويخوض فالنسيا من جانبه فعاليات البطولة بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإسباني جمدتا رصيده عند 19 نقطة في المركز الـ11 بجدول المسابقة.

وفي المقابل، استعاد بيتيس نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني قبل توجهه إلى الرياض بعدما تغلب على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني ليحتل المركز الرابع في جدول المسابقة ما يمنحه دفعة معنوية جيدة قبل مواجهة برشلونة فيما ستكون مباراة ريال مدريد مع فالنسيا غدا بمثابة فرصة لكل من الفريقين لتضميد جراح الهزيمة في الدوري المحلي.

وبعدما اقتصرت فعاليات كأس السوبر في الماضي على مواجهة واحدة فاصلة بين بطلي الدوري وكأس ملك إسبانيا، جاء الاتفاق والعقد المبرم على إقامة البطولة في الملاعب السعودية منذ موسم 2019-2020 ليغير من نظام البطولة لتقام من دورين (نصف نهائي ونهائي) بمشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما.