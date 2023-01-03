مدرب سان جيرمان يسخر من لاعبيه.. "لم أتمكن من التعرف على فريقي"

انتقد المدير الفني لباريس سان جيرمان، كريستوف جالتيه، لاعبيه بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي للدوري الفرنسي لكرة القدم، على يد مضيفه لانس (1-3)، الأحد الماضي، في الجولة 17 للدوري.

ووقع على ثلاثية لانس كل من اللاعبين، البولندي بيرزيميسلاف فرانكوفسكي، والبلجيكي لويس أوبيندا، والفرنسي أليكسس كلاود ماوريسي في الدقائق (5، 28، 48) على الترتيب.

بينما سجل هدف باريس سان جيرمان اليتيم المهاجم هوجو إيكيتيكي عند الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء.

وقال جالتيه في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لانس يستحق الفوز، لقد وجدت صعوبة كبيرة في التعرف على فريقي".

وأضاف: "لقد استقبلنا الأهداف بسبب قوة فريق لانس في الهجمات المرتدة، بينما افتقر فريقنا للتماسك، وتراجعنا بشكل كبير، رغم أننا سجلنا هدف التعادل سريعا".

وأشار مدرب باريس سان جيرمان: "لقد تركنا مساحات كبيرة، وارتكبنا الكثير من الأخطاء الدفاعية، وفشلنا في الاستحواذ على الكرة، بل فقدناها كثيرا بطريقة فاجأتني، فلم يظهر اللاعبون بمستواهم".

وأتم جالتيه تصريحاته: "في مراحل معينة من المباراة، افتقدنا للتماسك كثيرا".

وبات باريس سان جيرمان آخر فريق في الدوريات الخمسة الكبرى يتعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 44 نقطة، في الصدارة، ولكنها تقلصت إلى أربع نقاط بينه وبين وصيفه لانس.