رونالدو يواجه ميسي على الأراضي السعودية

كشفت وسائل إعلام إنجليزية بينها صحيفة "ميرور" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل قبل يومين إلى نادي النصر السعودي في صفقة قياسية، قد يجدد مواجهة غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج حديثا مع منتخب بلده بطلا للعالم.

وقالت "ميرور" إن المواجهة ستكون من خلال مباراة ودية لفريق باريس سان جرمان الفرنسي في السعودية أمام فريق من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين، ويتوقع بشكل كبير أن يكون رونالدو أحد الأسماء التي سيضمها فريق "النصر والهلال"، مقابل ميسي الذي سيقود فريق باريس سان جرمان.

وظل ميسي غائبا عن سان جرمان طوال الفترة الماضية، وسيلتحق به خلال أيام بعد انقضاء فترة الإجازة القصيرة التي حصل عليها بعد المشاركة الشاقة والمرهقة لشهر كامل في مونديال قطر، والذي اختتمه 18 الجاري بتحقيق كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في النهائي.

وقالت الصحيفة إن المباراة ستكون ضمن "كأس موسم الرياض"، وهي بطولة ودية، حيث لم يتم تحديد موعدها بعد، بينما تتحدث تقارير عن 19 الجاري. ويتوقع في حال أقيمت المباراة أن تشهد مواجهة ميسي ورونالدو مشاهدات قياسية سواء في الملعب، أو عبر شاشات التلفزة العالمية، وذلك بالنظر إلى الشهرة القياسية للنجمين العالميين على مستوى العالم، مع العلم أن رونالدو يعتبر الأكثر متابعة في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بنحو 770 مليون متابع، وميسي بأكثر من 400 مليون متابع على إنستغرام فقط.