ميدو.. يكشف سبب رفض زيزو تسلم جائزة رجل مباراة الزمالك

كشف الإعلامي ونجم الزمالك السابق، أحمد حسام (ميدو)، عن السبب الرئيس وراء رفض تسلم أحمد سيد زيزو جائزة رجل المباراة، رغم تسجيله هدفين من أصل الرباعية النظيفة التي فاز بها الزمالك على حرس الحدود، أمس، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. وجرت العادة في الموسم الحالي تسلم جائزة (رجل المباراة) الممنوحة من رابطة الأندية المصرية بعد انتهاء المباريات للاعب الأفضل في أرضية الملعب، إلا أن زيزو رفض تسلم جائزته عقب نهاية اللقاء، ما أثار جدلاً واسعاً بين أواسط الكرة المصرية، خاصة على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ميدو: "رفض زيزو تسلم جائزة أفضل لاعب، هو اعتراض الزمالك على شكل التصويت المعمول به لمنح الجائزة". وأوضح في مداخلة على برنامجه "ريمونتادا" على قناة المحور المصرية: "حصل زيزو على تعليمات من أمير مرتضى المشرف العام على كرة الزمالك، بعدم تسلم الجائزة".