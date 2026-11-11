حمدان بن محمد: دبي ستبقى مدينة الأفعال والإنجازات

توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، 13 فائزاً بالدورة الأولى من جائزة دبي الأفعال Dubai-it.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس): "توّجنا اليوم 13 فائزاً بالدورة الأولى من جائزة دبي الأفعال Dubai-it.. نماذج استثنائية حوّلت الأفكار إلى إنجازات، والطموحات إلى نجاحات نفخر بها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرسى فلسفة دبي في العمل والإنجاز.. واليوم نعمل على مأسسة هذه الفلسفة وترسيخها نهجاً مؤسسياً، بمعايير واضحة تقيس الإنجاز وجودته وأثره، وتضمن استمراره وتطوره للأجيال القادمة".

وأضاف سموه: "نبارك لجميع الفائزين وفرق عملهم.. ونؤكد أن دبي ستبقى مدينة الأفعال والإنجازات.. لا حدود لطموحاتها، ولا سقف لنجاحاتها".