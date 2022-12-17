مكافأة مالية ضخمة لنجوم المغرب بعد الحصول على رابع المونديال

حصل المنتخب المغربي على المركز الرابع في بطولة كأس العالم عقب الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 2-1 في مباراة خاضها نجوم منتخب المغرب بعد إرهاق شديد طوال البطولة بعد أن كتبوا التاريخ في المونديال بعد أن أصبح أول منتخب إفريقي عربي في تاريخ المونديال ينجح في الحصول على هذا المركز الرابع في كأس العالم.

وطبقا للجوائز المالية المعلنة سيحصل الفائز بكأس العالم على 42 مليون دولار وهو أعلى رقم يحصل عليه المنتخب الفائز على الإطلاق، حيث تعتبر، الجوائز المالية للبطولة هي الأعلى في تاريخ كأس العالم حيث سيتم توزيع 440 مليون دولار بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب، كما سيتم توزيع أكثر من 200 مليون دولار على الفرق التي ستسمح للاعبين بالمشاركة في البطولة. وطبقا للوائح الاتحاد الدولي فإن المنتخب المغربي سيحصل على 25 مليون دولار بعد حصوله على المركز الرابع، بينما حصل المنتخب الكرواتي على مبلغ 27 مليون دولار.

ترتيب الجوائز المالية في مونديال قطر 2022 الفائز بكأس العالم: 42 مليون دولار الوصيف: 30 مليون دولار المنتخب صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار المنتخب صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار المنتخبات صاحب المركز الخامس حتى الثامن: 17 مليون دولار لكل فريق المنتخبات صاحب المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق المنتخبات من المركز السابع عشر حتى 32: 9 ملايين دولار لكل فريق