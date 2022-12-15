أشرف حكيمي يخرج عن صمته ويوجه رسالة مؤثرة لجمهور المغرب

ظهر النجم المغربي ولاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بعد خسارة الدور قبل النهائي أمام فرنسا بهدفين دون مقابل ليوجه رسالة إلى الجمهور المغربي متأثراً بالخسارة أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد إنجاز تاريخي للمغرب في المونديال بالوصول إلى هذه المرحلة الهامة.

ونشر أشرف حكيمي رسالة مؤثرة على حسابه في موقع "إنستغرام": "لم ندخر جهدا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق وحلم المغاربة وكل من ساندنا، الحلم انتهى في دور نصف النهائي، لكن لا يمكن إلا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال

وخسر المغرب في نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا بهدفين ليخرج مرفوع الرأس من المونديال بعد أن أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقال أشرف حكيمي: "لقد قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع.. سنستمر في العمل وفي بذل كل جهدنا من أجل هذا الوطن، شكرا لكم جميعا لمساندتكم لنا خلال هذا المونديال. نحبكم. ديما المغرب ديما".

وينتظر المنتخب المغربي تحدي جديد في كأس العالم عندما يواجه كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع بعد غد السبت.