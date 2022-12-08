الذهب يخسر 3 دولارات مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 3 دولارات بالتزامن مع صعود الدولار الأميركي.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.33 دولار لتصل إلى 1782.8 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:20 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2023 بما نسبته 0.2% تعادل 3.65 دولار لتصل إلى 1794.35 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.63% إلى 22.77 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.26% إلى 1855.28دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.03% إلى 1012.35 دولار.