رسمياً.. كأس العالم قطر 2022 الأفضل في التاريخ للمنتخبات العربية

حققت المنتخبات العربية رقماً تاريخياً جديداً في كأس العالم قطر 2022، بعدما أصبحت الأفضل في التاريخ من ناحية عدد الانتصارات في نسخة واحدة، بعد تغلّب تونس على فرنسا في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وكانت السعودية قد نجحت في تحقيق مفاجأة مدوية بفوزها على الأرجنتين بطلة 1978 و1986 ونجمها ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية 2-1 واصبحت أول منتخب آسيوي يتغلّب على "ألبيسيلستي" في البطولة المقامة مرّة كل أربع سنوات.

ومن جانبها نجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز الثالث للعرب في المونديال بالتفوّق على بلجيكا ثالثة مونديال 2018 والمصنفة ثانية عالمياً 2-0 ليضع قدمه في ثمن النهائي.

أما تونس، فانضمت إلى قائمة المنتخبات الفائزة على أصحاب الأوزان الثقيلة، بتخطيها فرنسا حاملة اللقب بهدف وهبي الخزري، ولكن فرحة المنتخب التونسي لم تكتمل، لأن أستراليا حصدت نقطتها السادسة بفوزها على الدنمارك وحلّت وصيفة في مجموعتها على حساب "نسور قرطاج" الذين ودّعوا دور المجموعات للمرة السادسة في ست مشاركات.

وتاريخياً حققت المنتخبات العربية فوزين في نسخة 1982 عندما تخطت الجزائر ألمانيا الغربية 2-1 في مباراة تاريخية وتشيلي 3-2 قبل أن تودّع بمؤامرة بين ألمانيا والنمسا، نسخة 1994 عندما تغلبت السعودية على المغرب 2-1 وبلجيكا 1-0 بهدف شهير لسعيد العويران.

كما حقق العرب فوزين في مونديال 2018 مع فوز السعودية على مصر 2-1 وتونس على بنما 2-1، وفي المرات الثلاث، كانت السعودية العامل المشترك في تحقيق الانتصارات العربية.

وبإمكان المنتخبات العربية زيادة غلتها، عندما يلعب المغرب مع كندا الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الخامسة، علماً انه مرشح قوي لتخطي دور المجموعات وخوض ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.