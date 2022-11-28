مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2022.. مواجهات صعبة للبرازيل ورونالدو

تستأنف مباريات كأس العالم في اليوم التاسع من انطلاق البطولة العالمية في قطر 2022، حيث تشهد 4 مباريات في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعتين السابعة والثامنة، وذلك في الظهور الثاني لمنتخب البرازيل وأيضا منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو والذي يتقابل في لقاء خاص مع منتخب الأورغواي بقيادة سواريز.

وتبدأ المباريات عند الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات ومواجهة الكاميرون وصربيا، على استاد "الجنوب" بمدينة "الخور، ضمن المجموعة السابعة.

وفي المجموعة الثامنة يتواجه كوريا الجنوبية مع غانا عند الساعة الخامسة في استاد المدينة التعليمية بالريان، المواجهة

أما المباراة الثالثة فستجمع المنتخبين البرازيلي والسويسري، في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت الإمارات على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وستختتم منافسات يوم الاثنين، بالمواجهة المرتقبة بين المنتخبين البرتغالي والأوروغوياني، في تمام الساعة 23:00 مساء على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة

وتشهد مباريات اليوم محاولة جديدة من كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلاده للفوز وإحراز الأهداف والاقتراب من حلمه في تحقيق لقب كأس العالم، إضافة إلى زيادته غلته التهديفية بعد أن أحرز هدف في المباراة الأولى ويسعى دائماً إلى صدارة الهدافين.

ومن جانب أخر يسعى المنتخب البرازيلي إلى تحقيق فوزه الثاني وضمان الصعود إلى الدور الثاني لحين تجميع لاعبيه المصابين ويسعى إلى تخطي عقبة الدفاع السويسري القوي.

جدول المباريات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، بتوقيت الإمارات

المجموعة السابعة

الكاميرون x صربيا – الساعة (14:00)

المجموعة الثامنة:

كوريا الجنوبية x غانا – الساعة (17:00)

المجموعة السابعة:

البرازيل x سويسرا – الساعة (20:00)

المجموعة الثامنة

البرتغال x الأوروغواي – الساعة (23:00)