28 مباراة في كأس العالم قطر 2022 بدون تشفير.. تعرف إليها

قررت شركة "بي ان سبورت" صاحبة حقوق بث نقل مباريات كأس العالم قطر 2022 والتي انطلقت يوم الأحد الماضي بث عدد من المباريات عبر القنوات المفتوحة للجمهور دون تشفير، حيث اختارت عدداً من المباريات الهامة والجماهيرية إضافة إلى نقل مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية للعالم أجمع عبر كافة قنواتها المفتوحة عالية الدقة، مجانا وبدون تشفير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يصل عدد مشاهدات كأس العالم إلى 5 مليارات مشاهدة في هذه البطولة لتحقق رقماً قياسياً في عدد المشاهدات يتناسب مع حجم الصخب الإعلامي والانتقادات والإشادات التي ارتبطت بالبطولة منذ سنوات حتى انطلقت لأول مرة في الشرق الأول داخل بلد عربي.

وأكدت الشركة أن هناك عدد من المباريات التي سوف يتم نقلها عبر القناة المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، والتي تُبث عبر أجهزة الاستقبال بدون تشفير، وحددت مجموعة القنوات عدد 28 مباراة من أصل 112 مباراة سوف تُلعب في منافسات المونديال، ومن بين هذه المباريات “لقائي الافتتاح والنهائي".

المباريات المنقولة عبر القنوات المفتوحة

دور المجموعات

يوم الأحد 20/11

قطر - الإكوادور

يوم الاثنين 21/11

أمريكا - ويلز

يوم الثلاثاء 22/11

فرنسا - أستراليا

يوم الاربعاء 23/11

بلجيكا - كندا

يوم الخميـس 24/11

البرازيل - صربيا

يوم الجمعة 25/11

إنجلترا - أمريكا

يوم السبت 26/11

فرنسا - الدنمارك

يوم السبت 26/11

الأرجنتيني - المكسيك

يوم الأحد 27/11

بلجيكا - المغرب

يوم الأحد 27/11

إسبانيا - ألمانيا

يوم الاثنين 28/11

البرتغال - الاورجواي

يوم الثلاثاء 29/11

ويلز - إنجلترا

يوم الأربعاء 30/11

تونس - فرنسا

يوم الأربعاء 30/11

بولندا - الأرجنتين

يوم الخميس 01/12

اليابان - اسبانيا

يوم الخميس 01/12

كوستاريكا - ألمانيا

يوم الجمعة 02/12

الكاميرون - البرازيل

دور الـ 16: يتم نقل 5 مباريات مجاناً

دور ربع النهائي: سيتم نقل عدد 3 مباريات

مباراتي الدور النصف النهائي.

مباراة النهائي.