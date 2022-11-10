لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة الإماراتي تُعلن عن مسابقات الموسم الجديد

أعلنت لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة عن المسابقات التي سيتم تنظيمها خلال الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة اللجنة وفريق العمل الفني وممثلي وسائل الإعلام .

ورحبت أمل بوشلاخ في كلمتها الافتتاحية بجميع الحضور ونقلت لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، مشيرة إلى أن الكرة النسائية تحظى باهتمام واسع من قبل المجلس الذي وفر كل الاحتياجات الخاصة بأنشطة الكرة النسائية من بطولات ومسابقات ودورات وورش عمل وغيرها.

وقالت: "كانت لدينا آمال بمشاركة الفرق النسائية بأندية المحترفين خلال الموسم الرياضي الحالي، ولكننا على ثقة بأن الموسم المقبل سيشهد مشاركة واسعة من أندية المحترفين، تماشيًا مع قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة تلك الأندية في مسابقات الكرة النسائية، تعزيزًا لدوره وجهوده الداعمة لنشاط كرة القدم لفئة السيدات".

بدورها، أستعرضت حورية الطاهري مشرفة فريق العمل الفني للجنة أن الموسم الجديد سيشهد إقامة مسابقتان لفئة السيدات هما دوري الدرجة الأولى بمشاركة 5 فرق ، ودوري الدرجة الثانية بمشاركة 4 فرق، وتقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار.

أما بالنسبة لمسابقات المراحل السنية للفئات تحت 16 و 14 و 12 و 10 و 8 أعوام ، فستكون هناك مسابقات بنظام الدوري والتجمعات والمهرجانات الكروية ومن المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل.

وتطرقت حورية الطاهري إلى أجندة فريق العمل الفني لكرة القدم النسائية التي تشتمل على مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة والتي ترتكز على عملية تطوير المدربات والإداريات الوطنيات والمُقيمات خلال الموسم الرياضي 2022-2023.