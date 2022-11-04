ماذا قال رئيس برشلونة عن مطالبة بيكيه ناديه بـ 80 مليون يورو

تزامن إعلان نجم فريق برشلونة، جيرار بيكيه اعتزاله كرة القدم رسمياً أمس، على أن تكون مباراة ألميريا الأحد المقبل الأخيرة في مشواره مع الفريق، مع بوادر أزمة مالية بين بيكيه وبرشلونة في الفترة المقبلة. وكشفت صحف كاتالونية، بينها "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" المقربتين من النادي أن بيكيه يطالب إدارة برشلونة بدفع 80 مليون يورو، قيمة مستحقاته بسبب الخفض السابق في راتبه خلال أزمة كورونا، وكذلك قيمة ما تبقى من عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، وهو أمر سيشكل أزمة حقيقية للنادي الذي يعاني مالياً. وهذا على الرغم من أن مصادر إعلامية أخرى قدرت المبالغ بأكثر قليلا من 50 مليون يورو.

في المقابل أجرى رئيس نادي برشلونة لابورتا، ورغم تأخره في التعليق على اعتزال بيكيه لساعات طويلة، لقاء تلفزيونيا تحدث فيه عن أن النادي ممتن لما قدمه بيكيه طوال 25 سنة مع النادي، وأنه سيظل أحد الأسماء التاريخية. وفي تعليقه على مطالبة بيكيه بـ 80 مليون يورو، قال إنه "يتوقع من بيكيه أن يتعاون مع النادي لإيجاد مخرج مرض للطرفين خلال الفترة المقبلة، حين تبدأ المفاوضات حول فسخ العقد بين الطرفين، وإيجاد حل وسط"، ملمحا إلى أن النادي لن يكون بمقدوره الاستجابة لكافة المطالب المالية لبيكيه، وأنه يتوقع منه "التنازل" عن جزء من مستحقاته.