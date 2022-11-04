مرتضى منصور يكشف مصير مدرب الزمالك فيريرا

وجه رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بشأن مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي، البرتغالي جوسفالدو فيريرا. وقال منصور في تصريحات عبر قناة "الزمالك" التلفزيونية: "لن اتدخل في الأمور الفنية، وفيريرا أعظم مدرب في تاريخ مصر كلها، وأنا أقف مسانداً له".

وأضاف: "فيريرا جاء إلى الزمالك في الولاية الأولى عام 2014، تعادل في المباراة الأولى له مع إنبي، وفاز بالدوري والكأس، وفي الولاية الثانية الموسم الماضي خسر من إنبي وطلائع الجيش، لكنه فاز بالدوري والكأس".

ويذكر أن الزمالك يعاني من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث خسر الأسبوع الماضي أمام غريمه الأهلي بهدفين نظيفين في كأس السوبر المصري، وتعادل الأربعاء الماضي مع إنبي بهدف لمثله في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في تعادل أودى بتراجع الزمالك للمركز الثالث في الترتيب برصيد سبعة نقاط، بفارق النقطتين عن كل من الأهلي والاتحاد السكندري المتشاركين الصدارة.