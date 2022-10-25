تعرف إلى أهم وموعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
في ما يأتي مباريات الجولة 5 ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي ستقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء (بتوقيت الإمارات):
الثلاثاء 25 أكتوبر
المجموعة الثامنة
(23:00) باريس سان جرمان (فرنسا) - مكابي حيفا (اسرائيل)
بنفيكا (البرتغال) - يوفنتوس (إيطاليا)
المجموعة الخامسة
(20:45) سالزبورغ (النمسا) - تشلسي (إنجلترا)
(23:00) دينامو زغرب (كرواتيا) - ميلان (إيطاليا)
المجموعة السابعة
(20:45) إشبيلية (إسبانيا) - اف سي كوبنهاغن (الدنمارك)
(23:00) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)
المجموعة السادسة
(23:00) لايبزيغ (ألمانيا) - ريال مدريد (إسبانيا)
(23:00) سلتيك (اسكتلندا) - شاختار دانييتسك (اوكرانيا)
الأربعاء 26 أكتوبر
المجموعة الأولى
(19:00) أياكس (هولندا) - ليفربول (إنجلترا)
(23:00) نابولي (إيطاليا) - غلاسكو رينجرز (اسكتلندا)
المجموعة الثالثة
(20:45) إنتر (إيطاليا) - فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية)
(23:00) برشلونة (إسبانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)
المجموعة الثانية
(20:45) كلوب بروج (بلجيكا) - بورتو (البرتغال)
(23:00) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - باير ليفركوزن (ألمانيا)
المجموعة الرابعة
(20:45) أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - مرسيليا (فرنسا)
(23:00) توتنهام (إنجلترا) - سبورتينغ (البرتغال)
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