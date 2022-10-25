تعرف إلى أهم وموعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

في ما يأتي مباريات الجولة 5 ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي ستقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء (بتوقيت الإمارات):

الثلاثاء 25 أكتوبر

المجموعة الثامنة

(23:00) باريس سان جرمان (فرنسا) - مكابي حيفا (اسرائيل)

بنفيكا (البرتغال) - يوفنتوس (إيطاليا)

المجموعة الخامسة

(20:45) سالزبورغ (النمسا) - تشلسي (إنجلترا)

(23:00) دينامو زغرب (كرواتيا) - ميلان (إيطاليا)

المجموعة السابعة

(20:45) إشبيلية (إسبانيا) - اف سي كوبنهاغن (الدنمارك)

(23:00) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

المجموعة السادسة

(23:00) لايبزيغ (ألمانيا) - ريال مدريد (إسبانيا)

(23:00) سلتيك (اسكتلندا) - شاختار دانييتسك (اوكرانيا)

الأربعاء 26 أكتوبر

المجموعة الأولى

(19:00) أياكس (هولندا) - ليفربول (إنجلترا)

(23:00) نابولي (إيطاليا) - غلاسكو رينجرز (اسكتلندا)

المجموعة الثالثة

(20:45) إنتر (إيطاليا) - فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية)

(23:00) برشلونة (إسبانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

المجموعة الثانية

(20:45) كلوب بروج (بلجيكا) - بورتو (البرتغال)

(23:00) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - باير ليفركوزن (ألمانيا)

المجموعة الرابعة

(20:45) أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - مرسيليا (فرنسا)

(23:00) توتنهام (إنجلترا) - سبورتينغ (البرتغال)