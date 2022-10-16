"لعنة دريك".. هل تقلق برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في "الكلاسيكو"

نشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقريرا مثيرا عن ما بات يطلق عليه في السنوات الماضية "لعنة دريك"، حيث أكدت أن أغلب من التقطوا صورا مع مغني الراب الكندي الشهير "دريك"، أو أندية وضعت شعار "البومة" الخاص بالمغني على قمصانها، تعرضوا لنتائج سلبية بعد أيام فقط.

ويحل اليوم فريق برشلونة ضيفا على ريال مدريد في استاد سانتياغو بيرنابيو ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم. واللافت أن برشلونة سيدخل المباراة بشعار "البومة" الخاص بالمغني دريك على قميصه الأساسي، وذلك بطلب من شركة "سبوتيفاي" الراعي الرسمي للنادي، والتي تحتفل بالمغني الكندي، كونه أول من تخطى حاجز الـ50 مليار استماع على (سبوتيفاي).

وقالت "الصن" إن العديد من الأسماء سبق وعانت بسبب "لعنة دريك"، أبرزهم الفرنسي ديديه دروغبا لاعب يوفنتوس حاليا، الذي بدأت معه في 2019، حين التقط صورة مع دريك، ثم بعدها بأربعة أيام تعرض فريقه السابق مان يونايتد للإقصاء من كأس الاتحاد على يد وولفرهامبتون، وتوالت بعدها الإصابات التي تعرضها لها بوغبا ومايزال، حتى بعد انتقاله إلى يوفنتوس.

ومن ذلك حين ظهر ويلفريد زاها مع دريك، وخسر بعدها بيومين، فريقه كريستال بالاس من سيتي 3-1، وكذلك حين قام لاعب سان جرمان كورزاوا بالتقاط صورة مع المغني، وبعدها تلقى فريقه سان جرمان أكبر خسارة له في عقد كامل، بـ 5-1 من ليل الفرنسي. ومنها أيضا إضاعة النجم الأرجنتيني المعتزل أغويرو ركلة جزاء مهمة للغاية مع مان سيتي قبل سنوات في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أيام من لقاء دريك.

أما بعيدا عن كرة القدم، فتقول الصحيفة إن الحوادث كثيرة جدا في الملاكمة مع البريطاني جوشوا وغيره، وفي باقي الألعاب الأخرى، الامر الذي يثير تساؤلات عديدة حول سر ارتباطها بصور أو شعار دريك.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو يراهن عليها برشلونة بشدة لتضميد جراح أزمته في دوري أبطال أوروبا، ويرغب في أن يؤمن الصدارة بفارق ثلاث نقاط حال فوزه اليوم في الجولة التاسعة في "الليغا"، بيد أن ريال مدريد يدخل المباراة براحة إضافية، رغم أنه تلقى صدمة كبيرة بتأكيد غياب حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

ويتصدر برشلونة حاليا الدوري الإسباني بـ22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، وفوزه بمثابة "ست نقاط"، وليس فقط ثلاثا، كونه سيعزز من تفوقه في المواجهات المباشرة.