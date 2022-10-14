بطلة مصرية يتوقف قلبها 22 دقيقة.. و تعود للحياة!

عادت بطلة منتخب مصر في الترايثلون جومانا ياسر إلى حياتها الطبيعية بعدما توقفت عضلة قلبها لمدة 22 دقيقة قبل إنعاشها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقالت الصحيفة إن جومانا خضعت إلى الإسعافات الأولية ثم جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات محافظة الإسكندرية لتلقي العلاج بعد عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المطلوبة، وبعدها عادة عضلة قلبها للضخ مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مدربها محمد الجوهري: "بعد انقضاء 20 يوما بالعناية المركزة بدأت جومانا تستعيد وعيها مرة أخرى لتفتح عينيها وتبتسم و تصافح الزوار".

وأضاف: "الأمر ليس إلا مسألة وقت لتعود بطلة منتخب مصر إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى، طالبا استمرار الدعاء لها حتى تشفى تماما".