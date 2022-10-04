كوري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية

شارك الإمارات بوفد من رئيس جمعية الإعلام الرياضي عبدالله ابراهيم والامين العام محمد الجوكر في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في العاصمة الإيطالية روما والتي تعقد على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بالاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وذلك خلال الفترة من الثالث ولغاية الخامس من أكتوبر الجاري.

وجرت على هامش الجمعية العمومية الآسيوية، الانتخابات على رئاسة الاتحاد القاري وعضوية المكتب التنفيذي، حيث فاز الكوري الجنوبي هي دونغ بمنصب بالرئاسة خلفا للكويتي سطام السهلي، وعلى مستوى التمثيل العربي في الاتحاد الآسيوي فاز السعودي عادل الزهراني بمنصب النائب الأول للرئيس، فيما فاز كلا من خليل أحمد من الكويت ومبارك البوعينين من قطر بمنصب نائب ثاني للرئيس، وأما عضوية المكتب التنفيذ فكان التمثيل العربي فيها من نصيب العماني أحمد الكعبي والفلسطيني أبو شنب.

ولم تجر انتخابات لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي وإنما حسمت بالتزكية نظرا للتوافق الكبير الذي تشهده القارة الأسوية بعد تنازل ممثل ماليزيا من الترشح للرئاسة، فيما شارك في عمومية الاتحاد 23 دولة من أصل 30 دولة عضوة في الاتحاد، وكان سبب الغياب تعذر اصدار تأشيرات لبعض الدول لحضور الاجتماعات في العاصمة الإيطالية.