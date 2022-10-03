وفاة عداء عقب انهياره خلال ماراثون لندن

قال منظمو ماراثون لندن اليوم، إن متسابقا يبلغ عمره 36 عاما توفى عقب سقوطه خلال السباق أمس.

وانهار العداء، القادم من جنوب شرق إنجلترا ولم يذكر المنظمون اسمه، وسقط على الأرض بعد 23 ميلا من بداية السباق.

وأصدر المنظمون بيانا جاء فيه "رغم تلقيه العلاج على الفور، كما هرعت سيارة إسعاف لموقع الحادث خلال ثلاث دقائق، لكنه توفى في وقت لاحق في المستشفى.

"أسرة المتوفي طلبت احترام خصوصيته، ولن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل وفقا لرغباتها. سيتم تحديد سبب الوفاة في وقت لاحق بعد إجراء فحص طبي".

وحصد العداء الكيني أموس كيبروتو لقبه الأول في ماراثون لندن، فيما حققت الإثيوبية يالمزيرف يهوالاو لقب السيدات.