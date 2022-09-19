لاعب أتلتيكو مدريد يقهر جمهوره بالرقص مع فينيسيوس (فيديو)

أثار البرازيلي ماثيوس كونيا مهاجم أتلتيكو مدريد غضب جماهير فريقه بعد ظهوره وهو يرقص مع مواطنه ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور قبل مباراة فريقيهما أمس الأحد، في الدوري الإسباني، إذ ظهر كونيا وهو يرقص ويصافح فينيسيوس في الممر المؤدي إلى ملعب "ميترو بوليتانو".

وطالبت جماهير أتلتيكو باستبعاد كونيا عن الفريق، لاستفزاه زميله وقائد أتلتيكو مدريد، كوكي، الذي كان قد حذر فينيسيوس من الاحتفال بالرقص في ملعب "واندا ميترو بوليتانو" إذا سجل في شباك أتلتيكو.

😍⚽️ @MathCunha20 tuvo un DETALLAZO con @ViniJr antes del #AtletiRealMadrid...



🇧🇷🕺 ¡BAILÓ con su compatriota para demostrarle a TODOS que esto es FÚTBOL!pic.twitter.com/Gp1Pk6Po2G — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 18, 2022

ورد كونيا على انتقادات جماهير أتلتيكو مدريد وقال عبر حسابه في "تويتر": "المنشور الخاص بفينيسيوس لم يكن موجها أبدا لكوكي، بل للعنصري الذي تحدث عبر الميكروفون في برنامج تلفزيوني"، والذي وصف فينيسيوس بـ"القرد" بسبب احتفاله بتسجيل الأهداف بالرقص.

وأضاف: "أي شخص رأى المقابلة التي أجراها كوكي سيعرف أن ما قاله قائدنا صحيح، كل شخص يمكنه أن يفعل ما يحلو له عندما يسجل، ولكن أي جمهور فريق منافس لن يعجبه مشاهدة أحدهم يرقص في ملعبه".

وتابع: "ما أردته حقا هو أن أسجل وأن أساعد زملائي وأن أرقص لإسعاد جمهوري".

وأكمل لاعب أتلتيكو: "دعونا لا نبحث عن المشاكل في غير محلها.. أنا ممتن لكل العاطفة التي تلقيتها وسأفعل كل ما بوسعي لزيادتها، لست شخصا معتادا على الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أمور تتخطى الحواجز، لديك عائلة في النهاية. نحن نعمل ونبذل كل ما لدينا في الملعب".