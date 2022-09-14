لماذا سخر مدرب ليفربول كلوب من مالك تشلسي

سخر الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول من اقتراح مالك تشلسي الجديد بإقامة مباراة كل النجوم «أول ستار» في الدوري الانجليزي لكرة القدم، على غرار ما يحدث في الرياضة الاميركية، متسائلا ما إذا ستكون هناك مشاركة لفريق «هارلم غلوبتروترز» الشهير الاستعراضي في كرة السلة.

قال تود بوهلي، أحد مالكي النادي اللندني، الذي يملك أيضًا حصصاً في فريقي لوس أنجليس دودجرز للبايسبول ولوس أنجليس ليكرز لكرة السلة في الولايات المتحدة، في مؤتمر في نيويورك إنه طرح الفكرة مع نظرائه في الدوري الإنجليزي.

تقام مباراة «أول ستار» في كل من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ودوري البايسبول وتضم أفضل اللاعبين من مختلف الفرق.

رأى بوهلي أن الاموال التي يتم جمعها يمكن منحها لتمويل فرق الدرجات الدنيا «يتحدث الناس عن المزيد من الأموال للهرم، في مباراة كل النجوم في دوري البايسبول الاميركي هذا العام جمعنا 200 مليون دولار (173 مليون جنيه إسترليني) من يومي الإثنين والثلاثاء».

وتابع «لذا نفكّر بإقامة مباراة أول ستار بين الشمال والجنوب في الدوري الانكليزي الممتاز»، علمًا ان في دوري كرة السلة الاميركي تكون بين المنطقتين الشرقية والغربية او فريق نجم معيّن ضد آخر».

إلا أن كلوب سارع لانتقاد اقتراح بوهلي مشيرًا الى الجدول المزدحم أصلا في الكرة الانجليزية.

ووقال الالماني «عندما يجد تاريخًا للمباراة فليتصل بي».

وتابع «في الرياضات الاميركية، يحصل اللاعبون على أربعة أشهر من الراحة. هل يريد أن يُحضر هارلم غلوبتروترز أيضًا؟».

وقال «ربما بإمكانه أن يشرح ذلك. لا أعتقد أن الناس ترغب في رؤية ذلك - لاعبو (مانشستر) يونايتد وليفربول وسيتي وايفرتون سويًا. هذا ليس المنتخب الوطني. هل هو اقترح ذلك فعلا؟».