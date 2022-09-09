تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حدادا على رحيل الملكة

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنها قررت تأجيل جميع مباريات الجولة المقبلة من البطولة حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأضافت الرابطة في بيان "تعبيرا عن الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز".

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما أمس الخميس.