الإنجليزي بوتر مدرباً جديداً لتشلسي

توصل نادي تشلسي الإنجليزي، أمس، إلى اتفاق مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر، لتولي الإشراف عليه خلفاً للألماني توماس توخل، الذي أقيل من منصبه بشكل مفاجئ، وذلك وفق العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، بينها صحيفة «ذي الصن». ووافق المُلّاك الجدد للنادي اللندني (مجموعة تود بويلي الأميركية)، على دفع البند الجزائي في العقد الذي يربط بوتر بنادي برايتون، ما سمح لهم بمفاوضة المدرب البالغ 47 عاماً. وسبق لبوتر أن درّب فرق أوسترسوند السويدي، وسوانسي سيتي الويلزي، ومن المتوقع الانتهاء وإعلان التعاقد رسمياً قبل مباراة تشلسي وفولهام غداً.

ولفت بوتر الأنظار بسبب أسلوبه الهجومي الجذاب، الذي سمح لبرايتون في أن يكون رابعاً بعد ست مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر.