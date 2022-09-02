مانشستر سيتي يتعاقد مع صديق هالاند

تعاقد مانشستر سيتي مع المدافع الدولي السويسري، مانويل أكانجي، لمدة خمس سنوات قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، وفق ما أعلن بطل إنجلترا، أمس. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: «يصل قلب الدفاع، البالغ 27 عاماً، بصفقة لمدة خمس سنوات حتى 2027»، والتي قدّرتها الصحافة الإنجليزية بقرابة 20 مليون يورو. وسيجتمع أكانجي مع زميله السابق في دورتموند وصديقه، المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي يقدم بداية مذهلة في الدوري الممتاز، مسجلاً تسعة أهداف في أول خمس مباريات. وقال للموقع الرسمي للنادي: «من الممتع مشاهدة لاعبي سيتي يلعبون كرة قدم مثيرة، وينافسون على الألقاب كل عام. المجيء إلى هنا خطوة مثالية في مسيرتي.. لا شيء أفضل من اللعب تحت إشراف بيب غوارديولا». وتحدّث أكانجي عن هالاند بعدما لعبا سوياً لموسمين في دورتموند: «لديه مزيج مذهل من المهارات.. سريع وقوي وماهر».