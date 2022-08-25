المصنفة الأولى على العالم سابقاً تغيب عن «تنس أميركا» بسبب الحمل

كشفت الألمانية، أنجليك كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقاً عن حملها، وقالت: «إنها ستغيب عن بطولة أميركا المفتوحة للتنس، التي تنطلق في نيويورك الإثنين المقبل». وكانت و«يمبلدون» آخر بطولة شاركت فيها كيربر الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى، حين خسرت في الدور الثالث أمام البلجيكية إليسه ميرتنز.

وفازت كيربر (34 عاماً) بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة عام 2016 قبل أن تحقق لقب أميركا المفتوحة في العام ذاته لتتصدر التصنيف العالمي للسيدات.

وبعد عامين فازت بلقب «ويمبلدون» على الملاعب العشبية في نادي عموم إنجلترا لتحصد لقبها الثالث في بطولة كبرى. وقالت كيربر مازحة على (تويتر) أمس: «كنت أرغب بشدة في خوض (أميركا المفتوحة)، لكني قررت في النهاية أن اثنين ضد واحد ليس منافسة عادلة. سأتوقف في الأشهر المقبلة عن السفر حول العالم لخوض بطولات. وأعتقد أن هذا أفضل سبب ممكن».