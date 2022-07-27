ديمبيلي يسجل لبرشلونة في مرمى يوفنتوس هدفاً ساحراً ويـأخذ "غفوة" (فيديو)

لوس انجليس-أ ف ب.

تعادل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 2-2 الثلاثاء في دالاس ضمن لقاء ودي خلال جولتهما الأميركية الاستعدادية للموسم الكروي الجديد، وذلك بثنائية لكل من الفرنسي عثمان ديمبيلي ومويس كين.

على ملعب "كوتون بول"، وضع ديمبيليه برشلونة في المقدمة بعد مرور 34 دقيقة بتخطيه كلاً من الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو قبل التسجيل في شباك الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشني ثم احتفل بطريقة مثيرة أمام المصورين.

Great goal Dembele Barcelona vs Juventus 2-2 pre season Friendly new pic.twitter.com/Fu4zDBLfZl — Fightgame (@futurefightsnew) July 27, 2022

وجاء رد يوفنتوس بعد 5 دقائق حين عوض كوادرادو خطأه في الهدف الافتتاحي لبرشلونة بتمريره كرة عرضية وصلت الى كين الذي أودعها شباك الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.

لكن الكولومبي أخطأ مجدداً وسمح لديمبيليه في إعادة برشلونة الى المقدمة حين فشل في تدخله الدفاعي على اللاعب الفرنسي الذي تخطى مانويل لوكاتيلي وأرسل الكرة في الشباك الإيطالية (40).

وأجرى مدرب برشلونة تشافي تعديلات بالجملة خلال استراحة الشوطين، بينها ديمبيليه الذي ترك مكانه للوافد الجديد البرازيلي رافينيا، فكان الأخير قريباً من تعزيز تقدم الفريق الكاتالوني بتسديدة بعيدة لكن الحارس البديل ماتيا بيرين أنقذ فريقه ببراعة وحرم لاعب ليدز يونايتد الإنكليزي السابق من الوصول الى شباكه

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ورغم أفضلية برشلونة الواضحة في مستهل الشوط الثاني، نجح يوفنتوس الذي غاب عنه لاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا بسبب الإصابة، في إدراك التعادل بعدما تابع كين الكرة في الشباك عقب لعبة ثنائية بين السويسري دينيس زكريا ولوكاتيلي (52).

وكان برشلونة استهل جولته الأميركية التي يختتمها السبت ضد نيويورك ريد بولز، بالفوز على إنتر ميامي بسداسية نظيفة ثم تغلب 1-صفر على غريمه المحلي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في هذه الجولة الاستعدادية، بعدما تعادل الثلاثاء على ملعب "أوراكل بارك" في سان فرانسيسكو مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2.

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