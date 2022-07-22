دهاء فيريرا ومهارة زيزو وعاشور وبن شرقي تقود الزمالك للفوز على الأهلي.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نجح الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر للمرة 28 في تاريخه، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي 2 /1، اليوم الخميس، في المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي من المسابقة.

وتقدم الزمالك في الدقيقة السادسة عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 55 سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في المباراة.

وجاء تفوق الزمالك بسبب دهاء مدرب الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي أدار المباراة بطريقة رائعة خلال شوطي المباراة، إذ أنهى فريقه الشوط الأول بهدفين نظيفين، قبل ان يلجأ إلى الدفاع في الشوط الثاني للحفاظ على النتيجة والتتويج بالكأس.

كما تألق العديد من لاعبي الزمالك خلال المباراة وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأشرف بن شرقي والونش الذين صنعوا الفارق ورجحوا كفة الزمالك.

يانهار ابيض ينهار ابيض

التعليق تخفه ❤️🔥#الزمالك_الاهلى



pic.twitter.com/2vbe9zqRVK — عبدالهادي الاحبابي 🇦🇪 (@alain_alahbabi) July 21, 2022

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