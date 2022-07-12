فضيحة كروية.. استاد يستخدم حماراً لإحضار الكرة إلى حكم مباراة (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة من الانتقادات لقيام أحد الأشخاص بتسليم حكم مباراة للكرة على ظهر حمار.

الواقعة التي شهدها أحد ملاعب الرأس الأخضر أثارت موجة من ردود الأفعال، ففي الوقت الذي تقوم به الكثير من الدول بتسليم حكم مباراة للكرة بطرق متعددة ومتطورة مستخدمين سيارات صغيرة أو طائرات ورقية.

إلا أن القائمين على الدوري في الرأس الأخضر أرداوا لفت الانتباه لهذه الخطوة التي حظيت بالعديد من ردود الأفعال.

يذكر أن منتخب الرأس الأخضر شارك مؤخرا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، حيث ودَّع البطولة من دور الـ16.

😲 ¡INCREÍBLE!



Mientras que en otros países el balón llega en coche teledirigidos, en la final de la Copa de Cabo Verde llega en burro.



pic.twitter.com/3uLSPNU4md — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) July 10, 2022

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