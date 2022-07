شاهد أغرب إهدار لهدف محقق في تاريخ كرة القدم.. فيديو

شهد الدوري الكندي واحدة من أغرب المشاهد في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، وذلك بعد إهدار لاعب منتخب جنوب السودان، ويليام أكيو، هدفا محققا خلال مباراة جمعت فريقه فالور وضيفه واندرز.

وفي المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الكندي، انطلق فريق فالور في هجمة منظمة لتصل الكرة إلى المهاجم أليساندرو ريدجي داخل منطقة الجزاء ليسددها لكنها اصطدمت بحارس نادي واندرز، ما جعل الكرة تتجه ببطء نحو خط المرمى.

وحينما كانت الكرة في طريقها لعبور خط المرمى، ظهر ويليام أكيو، الذي تدخل بشكل غريب، فبدل أن يكمل الكرة في الشباك أو يتركها تدخل بمفردها، قام بتسديدها وتشتتيها بعيدا عن المرمى وسط ذهول زملائه والجماهير التي تابعت المباراة من المدرجات.

ولحسن حظ أكيو، فإن فريقه فالور، فاز في النهاية بتلك المواجهة، بهدف دون رد.

Valour FC player manages to clear the ball in celebration before it rolls into an open goal in the Canadian Premier League pic.twitter.com/PGmxCNEZRT