الزمالك ينهي أزمة المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تسوية نادي الزمالك للمستحقات المتأخرة عليه لدي الاتحاد بعد التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وقال اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الزمالك حضروا لمقر الاتحاد وقاموا بتسوية المستحقات المتأخرة.

وأضاف: "تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام مسؤولو الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمة المستحقات المتأخرة، كما تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي".

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بعد خوضه 23 مباراة، بفارق عشر نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث والذي خاض 21 مباراة فقط، وبفارق نقطتين عن بيراميدز والذي خاض 23 مباراة.

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