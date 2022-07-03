رسميا .. نادي برشلونة يعلن رحيل "تراوري" و "دي يونغ"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن نادي برشلونة رسمياً مغادرة لاعبيه الإسباني الدولي أداما تراوري، والهولندي لوك دي يونغ الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهما.

ويعود تراوري إلى ناديه الأصلي وولفرهامبتون الإنجليزي بعد خمسة أشهر من مغادرته على سبيل الإعارة إلى برشلونة.

ولعب تراوري 21 مباراة مع برشلونة فشل فيها في التسجيل كما لم يتمكن من وضع اسمه في التشكيلة الأساسية بشكل ثابت تحت قيادة المدير الفني تشافي هرنانديز.

أما دي يونغ، فقد لعب لبرشلونة منذ انضمامه على سبيل الإعارة من إشبيلية في بداية الموسم الماضي، وسجل المهاجم الهولندي سبعة أهداف خلال مشاركاته القليلة كاحتياطي.

وقال إشبيلية إنه وافق على إعادة دي يونغ إلى نادي أيندهوفن الهولندي، حيث لعب قبل الانتقال إلى إشبيلية عام 2019.

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