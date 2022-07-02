الزمالك يُخطط لشكوى غلطة سراي واستعادة "البلدوزر" من تركيا

المصدر: سيد مصطفى- دبي

يستعد نادي الزمالك المصري، لتقديم شكوى رسمية ضد نادي غلطة سراي التركي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لعدم استلام المستحقات المالية الخاصة بمهاجمه مصطفى محمد، والبالغ قيمتها أربعة ملايين دولار والمُستحق سددها في الأول من يوليو الجاري.

وينص عقد الإعارة الموقع بين الزمالك والنادي التركي، على أحقية الأول في استلام أربعة ملايين دولار في الأول من يوليو بعد تفعيل غلطة سراي لعقد شراء بطاقة اللاعب الملقب بـ"البلدوزر"، مع إمكانية السماح بوجود 10 أيام إضافية لدفع المبلغ، والا سيكون وقتها من حق الزمالك شكوى النادي التركي أو استرداد خدمات اللاعب على الفور.

وقالت مصادر داخل الزمالك المصري لـ "الامارات اليوم"، إن مسؤولي الزمالك سيتقدمون بشكوى يوم 12 يوليو الجاري، في حالة عدم وصول المبلغ قبل هذا التوقيت، وسيعود مصطفى محمد للزمالك بعد هذا التوقيت لاستكمال عقده مع القلعة البيضاء والمتبقى فيه موسمين.

وأضاف: "الزمالك رفض طلبا من مسؤولي غلطة سراي بتأجيل سداد مستحقات مصطفى محمد للأول من أغسطس المقبل، وأصر على تنفيذ ما جاء في بنود العقد، لافتا إلى أن النادي التركي يُعاني من أزمة مالية حاليا لا يستطيع معها سداد المبلغ، كما أنه لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الأن لبيع اللاعب لأي ناد أخر، ما قد يُقرب مصطفى محمد للعودة مجدداً للزمالك".

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