الراتب الجديد للاعب المصري 400 ألف في الأسبوع .. ليفربول: "صلاح الخير ياريدز" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

غازل نادى ليفربول الإنجليزي، جماهيره العربية حول العالم، بنشر صورة النجم المصري محمد صلاح محاطة بالعلم المصري عبر حسابه على موقع تويتر بعد ساعات من تجديد تعاقده مع الريدز.

وأعلنت ادارة ليفربول عن تجديد عقد محمد صلاح أمس بعد الموافقة على مطالبه المالية بعد فترة طويلة ومفاوضات بشأن الخلاف الرئيسي حول قيمة الراتب الجديد، حيث خضعت إدارة الفريق الإنجليزي لشروط الدولي المصري وتجديد عقده إلى صيف 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على تويتر «بالعربي» صورة محمد صلاح محاطة بعلم مصر وبتعليق "صلاح الخير ياريدز".

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، عن مفاجأة جديدة بشأن راتب النجم المصري محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول رسميا، مؤكدة أن راتبه الجديد يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع بين لاعبي كرة القدم في العالم.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الراتب الجديد لمحمد صلاح يضعه على رأس أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كان خارج العشرة الأوائل وكان يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني فقط في عقده القديم.

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