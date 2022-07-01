"إنجاز تاريخي".. بسنت حميدة تحصد ذهبية لمصر في سباق 100 متر عدو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية، حققت بسنت حميدة، الميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو سيدات بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي تقام حاليًا في مدينة وهران الجزائرية.

وجاءت بسنت حميدة، في مقدمة السباق بزمن قدره 11 ثانية و10 أجزاء من الثانية لتحقق المركز الأول.

وقد تأهلت بسنت إلى النهائي، وذك بعد أن حققت زمنًا قدره 11.23 ثانية في سباق نصف النهائي.

يذكر أنه تشارك البعثة المصرية في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 177 لاعبًا ولاعبة.

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