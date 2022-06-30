للمرة الـ22 في تاريخه.. "الوداد" بطلا للدوري المغربي (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توج نادي الوداد بلقب الدوري المغربي للمحترفين للموسم الثاني تواليا وللمرة الـ22 في تاريخه، وذلك بعد تعادله القاتل 2-2 مع مضيفه مولودية وجدة، اليوم الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة.

وفاجأ نادي المولودية الضيوف بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 6 و33 عبر المهاجم الإيفواري لامين دياكيتي، لكن الوداد انتفض في الشوط الثاني، وقلص الفارق في الدقيقة 50 بهدف حمل توقيع الكونغولي غي مبينزا، قبل أن يسجل الكونغولي الآخر جوفيل تسومو، هدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة رفع الوداد رصيده إلى 63 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، جاره وغريمه الرجاء البيضاوي، ليضمن بذلك تتويجه مبكرا بلقب الدوري المغربي قبل جولة من النهاية.

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