استقالة تشيك من منصبه في تشلسي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

بات الحارس الدولي التشيكي السابق بيتر تشيك ثالث الراحلين عن نادي تشلسي الإنجليزي بعد انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي، وذلك باستقالته من منصبه الاستشاري.

وكان الرئيس الأميركي للنادي بروس باك والمديرة التنفيذية الكندية - الروسية مارينا غارنوفسكايا أعلنا أيضاً رحيلهما عن نادي غرب لندن الأسبوع الماضي.

وكان تشيك الذي أحرز في صفوف تشلسي 13 لقباً عندما دافع عن ألوانه، عين مستشاراً فنياً عندما اعتزل اللعب عام 2019.

وقال تشيك في بيان على موقع النادي الرسمي «شعرت بامتياز لشغل هذا المنصب في تشلسي في الأعوام الثلاثة الماضية. أشعر بأن الوقت قد حان لكي أتنحى».

وأضاف «أنا سعيد لأن النادي في وضعية جيدة مع المالكين الجدد وأنا واثق من تحقيقه النجاحات في المستقبل داخل الملعب وخارجه».

وسيشغل بوهلي حالياً منصب رئيس النادي والمدير الرياضي بصورة موقتة، وهو قال مشيداً بتشيك «بتر عنصر أساسي من عائلة تشلسي. نتفهم قراره بترك منصبه ونشكره على مساهماته كمستشار وتفانيه في خدمة النادي وأنصاره».

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