تسهيلات لممثلي وسائل الإعلام العالمية خلال مونديال قطر

المصدر: الدوحة - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ووضع الخطط التفصيلية للعمليات التشغيلية في قطر مستضيفة بطولة كأس العالم 2022 عن توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة «أسوشيتد برس»، لتقديم خدمات ومرافق البث لممثلي وسائل الإعلام من غير حاملي الحقوق الإعلامية، وللإعلاميين غير الحاصلين على تصاريح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتغطية الفعاليات التي تنظمها الدولة المستضيفة للبطولة التي تنطلق أواخر العام، وتتواصل منافساتها على مدى 28 يوماً، وتسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام العالمية خلال البطولة المرتقبة.

وقالت اللجنة في بيان أمس: «وقّع الاتفاقية في الدوحة الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن عبدالله الذوادي، والرئيسة التنفيذية ورئيسة أسوشيتد برس ديزي فيراسينجهام، بحضور المدير العام للجنة العليا المهندس ياسر الجمال، ونائب المدير العام لشؤون التسويق والاتصال وتجربة البطولة خالد المولوي، والمدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام فاطمة النعيمي، ونائب الرئيس والمدير التنفيذي في قسم الخدمات الإعلامية العالمية بوكالة أسوشيتد برس آندي برادل، ورئيسة خدمات البث في الوكالة لمنطقة أميركا الشمالية سوزان هندرسون، ورئيسة الفعاليات الخاصة في الوكالة للشرق الأوسط وإفريقيا» رانيا خضر.

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