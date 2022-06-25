زيدان: بنزيمة أخي الذي لم تلده أمي !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال أسطورة الكرة العالمية، الفرنسي زين الدين زيدان، إن علاقته بمواطنه ولاعبه السابق في ريال مدريد، كريم بنزيمة، وثيقة للغاية.

وأوضح زيدان، خلال حوار أجرته معه صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “العلاقة مع كريم تتجاوز حدود الملعب، وفيها جانب عاطفي، فهو مثل أخ أصغر لم تلده أمي، فأنا أصغر أشقائي.. تحدثت معه كثيرا عن مسيرتي، لأن رحلتنا تبدو متشابهة”.

وأضاف: “لقد التقيته منذ انضمامه لريال مدريد، كنت مستشارا للنادي، ثم مساعدا لكارلو أنشيلوتي.. نلتقي قليلا في الوقت الحالي، لكن نتبادل الرسائل.. إلا أنه يعرف أين يمكنه أن يجدني، كما أعرف تماما أين يمكن أن أجده”.

وواصل: “لست متفاجئا بمستوى كريم بنزيمة في الموسم الماضي، فهو يواصل ما يقدمه.. أعرف تماما قدراته، لقد كان مميزا طوال الوقت مع ريال مدريد، والآن بات استثنائيا”.

ورشح زيدان مهاجم الديوك للفوز بالكرة الذهبية، هذا العام، قائلا: “العالم كله يرى أنه الأحق بها”.

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