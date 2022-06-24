انسحاب أنس جابر وسيرينا من نصف نهائي دورة إيستبورن

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اضطرت التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة عالمياً، إلى الانسحاب من دورة إيستبورن لكرة المضرب على الملاعب العشبية إلى جانب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في منافسات الزوجي، بسبب إصابة في ركبتها، وفق ما أعلن المنظمون أمس الخميس.

وجاء في بيان للمنظمين أن الثنائي «جابر/وليامس انسحب من مباراته في نصف النهائي بسبب إصابة في الركبة اليمنى لأنس جابر».

وكانت سيرينا (40 عاماً) عادت إلى المنافسات في إيستبورن بعد غياب دام سنة كاملة منذ انسحابها من الدور الأول من بطولة ويمبلدون العام الماضي بسبب الإصابة، واختارت اللعب مع جابر في منافسات الزوجي ووصلتا إلى نصف النهائي بعد فوزهما في أول مباراتين.

إلا أن مشوار الأميركية سيتوقف عند هذا الحد على أن تشارك في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في أول مباراة فردية بعد أن حصلت المصنفة 1204 عالمياً راهناً على بطاقة دعوة للمشاركة، علماً أن القرعة ستقام اليوم الجمعة.

أما جابر فتأمل أن تكون جاهزة للبطولة التي تنطلق الاثنين المقبل وستكون من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب عطفاً على المستويات التي تقدمها الموسم الجاري، بعد فوزها بلقب دورة مدريد وحلولها وصيفة في روما، وكلتاهما ضمن دورات الألف على التراب وتحقيقها لقب دورة برلين على العشب الأسبوع الماضي.

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