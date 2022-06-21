لاعبة روسية تُغَيّر جنسيتها للمشاركة في «تنس ويمبلدون»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وجدت لاعبة روسية طريقة للتحايل على الحظر المفروض من قبل بطولة ويمبلدون لكرة المضرب على الروس والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا، وذلك بتغيير جنسيتها لتصبح جورجيّة وفق تقرير نشرته صحيفة «تايمز» البريطانية.

وبات بإمكان ناتيلا دزالاميدزه، المصنفة 44 عالمياً، المشاركة مع الصربية ألكسندرا كرونيتش في زوجي السيدات حين تنطلق ثالثة البطولات الكبرى في 27 يونيو الجاري.

وقرّر نادي عموم إنجلترا، المنظم لبطولة ويمبلدون، في أبريل حظر مشاركة الروس والبيلاروس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يعني غياب لاعبين ولاعبات كبار على رأسهم دانييل مدفيديف المصنف الأول عالمياً ومواطنه أندري روبليف والبيلاروسية أرينا سابالينكا ومواطنتها فيكتوريا أزارنكا.

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