البريطاني تايسون فيوري يحدد نصف مليار إسترليني للرجوع عن قرار الاعتزال

المصدر: وكالات

قال البريطاني تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل إنه اعتزل الملاكمة لكنه يمكنه الرجوع عن قراره والعودة للحلبة من جديد مقابل 500 مليون جنيه إسترليني (611.20 مليون دولار).

وفاز فيوري بالضربة القاضية الفنية على مواطنه ديليان وايت في أبريل نيسان الماضي ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي، قبل أن يبلغ المشجعين أنه سيلتزم بوعده لزوجته بالاعتزال.

وقال فيوري لصحيفة ديلي تليجراف اليوم السبت "فزت بكل شيء. لأن المقاتل يمكنه القيام بما يريد أن يفعله المقاتل، لكن المسيرة مع الملاكمة انتهت".

وأضاف فيوري "انتهت مسيرتي مع الملاكمة وقتال المحترفين. قمت بكل ما طلب مني وهزمت جميع المنافسين الذين واجهتهم حتى أكون قادرا على الحياة بعد ذلك. أليس هذا رائعا وجميلا؟".

وقال فيوري (33 عاما) ردا على سؤال حول حجم المبلغ الذي يمكن أن يغريه بالعودة إلى الحلبة "500 مليون جنيه إسترليني.. لكن حتى يتحقق هذا أبقى بعيدا".

وفي أبريل الماضي قالت باريس زوجة فيوري إن زوجها يمكن أن يعود للحلبة فقط لخوض نزال على اللقب العالمي الموحد لوزن الثقيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news