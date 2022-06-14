بالفيديو.. وداع ودموع مارسيلو يدفعان أنشيلوتي وراؤول جونزاليس للبكاء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ودع النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو ناديه ريال مدريد، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بعد 15 عاماً ناجحة وتاريخية قضاها في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وسينتهي عقد الظهير الأيسر مع النادي الملكي هذا الصيف، وأكد اللاعب رغم وداعه أنه لا يعتبر نفسه "سيغادر" ريال.

وشكر البرازيلي إدارة الميرينغي برئاسة فلورنتينو بيريز والدموع تنهمر من عينيه واصفاً ريال مدريد بـ "النادي الأفضل في العالم".

وبدا الأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليز متأثراً بكلمات مارسيلو إلى جانب المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللذين ذرفا الدموع بدورهما أيضاً.

يذكر أن البرازيلي فاز بـ 25 لقباً مع ريال مدريد وخاض ما مجموعه 564 مباراة سجل خلالها 38 هدفاً.

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