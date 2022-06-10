وزير الرياضة المصري يدعو إلى عقد مؤتمر قومي لحل مشاكل كرة القدم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعا وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الجمعة، إلى عقد مؤتمر قومي كبير لتطوير وحل مشاكل كرة القدم في مصر.

وحسب موقع "مصراوي"، جاءت دعوة الوزير المصري أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ومشاركته في ماراثون للدراجات بمشاركة 500 شاب وفتاة.

وأقيمت مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي، بناء على طلب منتخب إثيوبيا بعد حظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعب المباريات على ملعبها.

وخسر منتخب مصر المباراة بنتيجة (2-0)، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1989 وانتهت بفوز مصر بنتيجة (8-1).

وقدم منتخب مصر، أمس الخميس، واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه أمام نظيره الإثيوبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعد المباراة، انتاب المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد، وعبروا عن خيبة أملهم في اللاعبين وجهاز المنتخب وحزنهم الشديد لما وصل إليه حال المنتخب المصري.

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